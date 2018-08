Lira turca cai na reabertura dos mercados após uma semana de encerramento

A lira turca recuava hoje cerca de 3% face ao dólar, na reabertura dos mercados, encerrados uma semana devido às festividades do Aïd el-Adha.

Pelas 13:45 (hora de Lisboa), a lira turca perdia cerca de 3% em relação ao dia anterior, negociando a 6,18 liras por um dólar. Os mercados turcos reabriram hoje após uma semana de encerramento devido à festa muçulmana do sacrifício. A semana será crucial para a divisa turca, uma vez que os mercados europeus vão estar mais ativos após as férias de verão.

A lira turca perdeu perto de 40% do seu valor face ao dólar desde o início do ano e cerca de 22% no período de um mês. A queda, atribuída principalmente à desconfiança dos mercados em relação à política monetária de Ancara, acentuou-se nas últimas semanas num cenário de grave crise diplomática entre os Estados Unidos e a Turquia.

Devido à detenção de um pastor norte-americano pelas autoridades turcas, Washington impôs no início de agosto sanções a Ancara, que retaliou. “Penso que a lira vai continuar sob pressão, dado que as preocupações estruturais que afugentaram os operadores permanecem”, afirmou Jameel Ahmad, analista da FXTM.

“Os receios de um sobreaquecimento da economia, de um défice crescente, de um conflito sobre a independência do banco central e de um aumento das pressões inflacionistas são suficientes para dissuadir os investidores de comprarem liras”, acrescentou.