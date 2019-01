Lisboa à frente de Paris entre os 10 destinos mais procurados

Mais de 1,5 mil milhões de buscas de turistas analisadas e Lisboa surge entre os dez destinos mais trendy do Guia da Kayak para 2019. À frente até de Paris.

O agregador, que anualmente publica a lista de melhores destinos de viagens, mais procurados, mais populares, etc., escolheu a recém-chegada Lisboa como fotografia de capa do seu ranking de cidades mais trendy, seguindo os desejos da maioria dos clientes que ali procuram viagens. À frente de destinos clássicos como Paris, Roma e Munique e conseguindo até bater o paraíso havaiano Maui, a capital portuguesa parece estar mesmo nas bocas do mundo.

O site aconselha os seus clientes americanos — consumidores-alvo deste guia anual — a virem preparados para boas surpresas e grandes caminhadas. “Lisboa é conhecida como a cidade das sete colinas. Leve sapatos confortáveis, pois enquanto estiver a caminhar pelas suas ruas pitorescas facilmente vai sentir que está sempre a subir.”

Só nos primeiros sete meses do último ano, ficaram nos hotéis portugueses perto de meio milhão de americanos, uma tendência que promete intensificar-se neste ano. De acordo com a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, estes estão entre os que mais dinheiro gastam nas suas passagens pelo país — mais de 500 euros/dia em compras, segundo dados da Global Blue sobre Tax Free Shopping.

“Os Estados Unidos já são o nosso quinto principal mercado em termos de receitas”, sublinhou a governante em Las Vegas, quando Portugal recebeu o prémio de Destino a Visitar, nos Virtuoso Awards (rede global de viagens de luxo).