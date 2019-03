Lisboa com 131 lugares reservados a carros partilhados

Lisboa vai ter mais lugares reservados para carros partilhados. Dos 21 espaços até agora existentes, este número vai crescer para 61 lugares nas próximas semanas. Até ao final do ano, haverá um total de 131 lugares na cidade que durante o dia serão utilizados pelas empresas DriveNow e Emov, anunciou esta sexta-feira o vereador da Mobilidade da câmara de Lisboa, Miguel Gaspar.

“Estamos em condições de anunciar que nas próximas semanas vamos ter mais 40 lugares de estacionamento reservados para as empresas de carros partilhados. Em conjunto com a EMEL, já estamos a estudar a criação de mais 70 lugares até ao final do ano”, anunciou o vereador durante a conferência O Futuro da Mobilidade Urbana, organizada em Lisboa.

Estes lugares de estacionamento são divididos com as empresas de logística: entre as 8 horas e as 20 horas, estes espaços são apenas para as empresas de partilha de carros. No resto do tempo, são para cargas e descargas.

DriveNow e Emov contam atualmente com um total de 360 carros partilhados em Lisboa.