Lisboa considerada melhor cidade da Península Ibérica para nómadas digitais

Conclusões de um estudo do portal de reservas para casas de férias Holidu, divulgado esta quarta-feira, revelam que Lisboa é a melhor cidade da Península Ibérica para os nómadas digitais, seguida de Barcelona e Madrid.

Além destas três cidades, o Índice Workation, que classifica as cidades de acordo com vários fatores importantes para os nómadas digitais, inclui as cidades do Porto, Valência e Málaga.

"Os governos notaram o interesse dos viajantes em trabalhar remotamente de outros países, e muitos implementaram um visto especial para os nómadas digitais", adianta a Holidu, referindo que "Espanha e Portugal juntaram-se à lista de 42 países que já possuem vistos especiais para trabalhadores remotos com a sua iniciativa de Vistos Nómadas Digitais".