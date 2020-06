Lisboa dá 25 mil euros para apoiar sem-abrigos de Arroios

O futuro Núcleo de Apoio Local para sem-abrigo em Arroios vai receber um apoio financeiro da Câmara de Lisboa de cerca de 25 mil euros e deverá assegurar distribuição alimentar, serviço de lavandaria e um banco de roupa.

Segundo uma proposta subscrita pelo vereador responsável pelo pelouro dos Direitos Sociais, Manuel Grilo (BE, partido que tem um acordo de governação da cidade com o PS) e que será discutida na reunião do executivo camarário agendada para quinta-feira, será aberto um concurso para atribuir apoio financeiro municipal “a um projeto no âmbito do Núcleo de Apoio Local — NAL de Arroios”, até um limite máximo total de 25 mil euros.

O projeto deverá destinar-se “a providenciar a melhoria e o alargamento da resposta existente e assegurar a distribuição alimentar, serviço de lavandaria e banco de roupa”.

Na semana passada, 13 pessoas carenciadas ou em situação de sem-abrigo foram despejadas de um antigo infantário que estava ocupado ilegalmente e a servir como um centro de apoio. A Seara – Grupo de Apoio Mútuo de Santa Bárbara prestava apoio a estas pessoas carenciadas.

A autarquia revelou, depois, que foi encontrado acolhimento para todos, “mantendo os núcleos familiares nos centros de emergência para pessoas em situação de sem-abrigo e através das respostas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, no âmbito da cooperação da Rede Social”.

Na proposta que será discutida na quarta-feira, a que a Lusa teve acesso, é recordado que, em março, a Assembleia Municipal de Lisboa aprovou o Plano Municipal para a Pessoa em Situação de Sem-Abrigo (PMPSSA) 2019-2023, em que se encontra previsto “o redimensionamento do conceito de Núcleo de Apoio Local (NAL) relativamente às respostas existentes e implementação de mais duas respostas NAL para pessoas em situação de sem-abrigo”.

O NAL, é referido, “deve garantir o apoio alimentar efetivo a, pelo menos, 50 beneficiários por refeição e, sempre que as condições o permitam, disponibilizar serviço de lavandaria e banco de roupa, bem como prestação de cuidados de higiene”.

Os novos concursos para financiamento devem ser lançados para zonas territoriais específicas, “preferindo as que já apresentem respostas em continuidade, como é o caso da freguesia de Arroios, onde tem funcionado o respetivo Núcleo de Apoio Local de Arroios (Largo de Santa Bárbara, n.os 14 e 15)”, lê-se ainda na proposta.

“O procedimento concursal proposto irá permitir reestruturar os termos e as condições em que o Núcleo de Apoio Local de Arroios, nomeadamente na melhoria e alargamento da respetiva resposta”, é acrescentado.

Podem candidatar-se instituições particulares de solidariedade social e as que lhe são legalmente equiparadas, bem como associações, fundações e outras pessoas coletivas privadas de âmbito social sem fins lucrativos.

O projeto vencedor deverá desenvolver-se por um ano, prevendo-se que as entidades sem fins lucrativos possam continuar a recolher apoios junto de outras entidades públicas.

“As intervenções previstas terão lugar no espaço municipal sito no Largo de Santa Bárbara, n.os 14, 15, 16 e 17, na freguesia de Arroios”, lê-se na proposta.