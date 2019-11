Lisboa é a 12ª cidade mais bonita do mundo

Os prémios e distinções multiplicam-se e o número de visitantes cresce a cada ano. A capital portuguesa não só entrou na rota dos principais destinos turísticos do mundo como já é também considerada uma das cidades mais bonitas do planeta.

O website especializado em viagens Flight Network publicou recentemente a “lista definitiva” das metrópoles mais bonitas do mundo, com base na opinião de mais de mil especialistas, entre agências de viagens, bloggers ou viajantes profissionais.

O resultado foi uma compilação de 50 cidades, na qual Lisboa surge no 12º lugar. Atrás da capital portuguesa constam Amesterdão, Praga e Rio de Janeiro.

Sobre Lisboa, a crítica citada pela Flight Network escreve que é um local “soalheiro e amigável”. A especialista recomenda começar a visita pela Torre de Belém e seguir para o Castelo de São Jorge, “para uma das vistas mais pitorescas que a cidade tem para oferecer”. A noite deve ser passada na Rua Cor de Rosa, no Cais do Sodré, sugere.

O ranking da Flight Network dá o primeiro lugar do pódio a Paris. Seguem-se Nova Iorque e Londres. O top 10 fica completo com as cidades de Veneza, Vancouver, Barcelona, Cidade do Cabo, São Francisco, Sidney e Roma. O último lugar da lista pertence a Atenas.