Lisboa é a cidade europeia onde rendas de quartos e estúdios mais subiram no último ano

© Leonel de Castro/Global Imagens

Alugar casa ou quarto em Portugal está cada vez mais caro. Quem o diz é o International Rent Index para o segundo trimestre de 2023, da HousingAnywhere, que revela que, desde o início deste ano, alugar um quarto em Lisboa aumentou 7,8%. E, na variação anual, a capital é mesmo a cidade europeia onde os preços dos quartos e estúdios mais subiram, com um aumento de 29,4% e 70,3%, respetivamente.

Embora o aumento das rendas nas cidades europeias tenha caído para baixo dos dois dígitos, no segundo trimestre de 2023, o Porto ocupa o quinto lugar da lista de cidades onde alugar um estúdio é cada vez mais caro. Neste campo, a cidade invicta registou um aumento de 23,3%.

Ainda no Porto e no mesmo espaço temporal, mas relativamente a alugueres de apartamentos T1, registou-se um crescimento de 22,5%, sendo, segundo a HousingAnywhere, o mais acentuado da Europa. Já Lisboa ocupa o quarto lugar, com os preços deste tipo de imóvel a subir 15,8% no último trimestre.

Apesar destes números relativos a Portugal, diz o International Rent Index que "os aumentos trimestrais dos preços de arrendamento na Europa começaram a abrandar no último trimestre, seguindo-se um aumento médio de apenas 1,5% em todos os tipos de imóveis neste trimestre".

O documento alerta ainda, que apesar desse abrandamento parecer uma boa notícia, "não é suficiente para garantir o acesso a habitação disponível e a preços acessíveis, uma vez que a sazonalidade pode inverter a tendência nos meses seguintes". E isto porque a época alta da mobilidade acabou de arrancar.

Tendência na Europa

Refere o International Rent Index, que apesar de no segundo trimestre ter começado uma tendência geral para a estabilização dos preços dos arrendamentos, a verdade é que em algumas cidades da Europa mais procuradas se registaram ainda aumentos acentuados dos preços trimestrais e anuais.

Na Holanda, cidades como Haia e Utreque registam aumentos consideráveis em todos os tipos de imóveis. Em Amesterdão os valores dos apartamentos estão a estabilizar, mas continuam a registar um elevado aumento anual (17,9%), sendo também uma das poucas cidades que regista um aumento dos preços dos quartos (3,3%), o que resulta num aumento anual de 18,8% para este tipo de imóvel. Embira os valores dos alugueres dos estúdios estejam a diminuir em Amesterdão, tanto a nível trimestral (-11,4%) como anual (-8,8%), esta continua a ser a cidade europeia mais cara para alugar esta tipologia, que chega a ter um preço médio de 1550 euros.

"Em Itália, Florença e Turim estão a acompanhar os preços mais elevados do resto do país, com ambas as cidades a registarem um aumento trimestral nos apartamentos e estúdios. Os preços em Milão diminuem ou estabilizam consoante o tipo de imóvel, e os preços trimestre após trimestre em Roma diminuem para todos os tipos de imóveis", refere o relatório.

Barcelona, Valência e Madrid apresentam preços de aluguer de apartamentos superiores aos de 2022, sendo Valência a cidade espanhola com um maior aumento trimestral, de 18,2%. No que diz respeito a quartos, em Barcelona e Valência os preços estabilizaram, tendo mesmo descido em Madrid, em termos trimestrais. Ainda assim, diz a HousingAnywhere "todas as cidades registam aumentos no preço dos quartos a nível anual".

Na Alemanha, todas as cidades analisadas pelo estudo, estão no Top 10 do ranking das cidades com os preços de quarto mais elevados. Munique consegue o terceiro lugar com um preço de 814 euros. Apesar destes valores, apenas Hamburgo mostrou um aumento de 1,6% no preço dos quartos neste trimestre.