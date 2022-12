Lisboa é a melhor cidade do país para criar e desenvolver startups

© Pixabay

Lisboa é a melhor cidade para criar e desenvolver 'startups' em Portugal e o país está entre as trinta nações mais bem classificados do mundo, foi anunciado esta quinta-feira.

De acordo com a análise da HelloSafe à base de dados da Startup Blink, citada em comunicado, a segunda cidade portuguesa classificada é o Porto, no 136.º lugar, onde o mercado de 'startups' é mais focado no comércio eletrónico e no retalho.

Na terceira posição, a nível nacional, surge Braga, que ocupa a 432.ª posição, sendo que Coimbra subiu 56 lugares em 2022 e agora está no 441.º lugar, adianta.

A fechar a lista das 1.000 cidades mais importantes surge o Funchal, na 949.ª posição, próximo de Leiria, que passou a integrar a lista este ano, lê-se no comunicado.