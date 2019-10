Lisboa e Bruxelas sem entraves à venda das barragens portuguesas da EDP

Com Portugal a registar prejuízos de 33 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2019, um agravamento face aos 25 milhões de prejuízos já reportados no período homólogo, e com Espanha a perder também 26 milhões de euros nos últimos três trimestres, face a 2018, o CEO da EDP, António Mexia confirmou esta quinta-feira a intenção do grupo em “reduzir a exposição ao mercado ibérico”.

Antecipando os resultados anuais de 2019, Mexia espera que a rotação de ativos fique concluída no Brasil no último trimestre e um resultado histórico na área das renováveis. O EBITDA recorrente deve fechar o ano a rondar os 3,6 mil milhões de euros e os lucros recorrentes deverão fixar-se em 800 milhões.

Mexia sublinhou os “fracos recursos hídricos” este ano, com uma queda de 47% na produção hídrica da EDP na Península Ibérica nos primeiros nove meses do ano, por comparação com o período homólogo (e 39% abaixo da média histórica para Portugal).

Para isso já está em marcha o processo de venda de ativos hidroelétricos (barragens com uma capacidade de cerca de 1,7 GW) em Portugal cujo “progresso se mantém sem mudanças”, disse Mexia aos analistas, avançando no entanto que “outras opções alternativas ou complementares, também na Península Ibérica, então a ser consideradas e avaliadas”, sem entrar em mais detalhes.

“Continuamos confiantes que o projeto fique concluído até ao fim de 2020”, acrescentou ainda Mexia, revelando que “ao nível do Governo português e de Bruxelas está tudo a correr de forma normal”.

Com a venda das barragens a EDP espera encaixar dois mil milhões de euros. “Está a decorrer o processo de diligências por parte de um grupo selecionado de partes interessadas com vista à entrega de ofertas vinculativas até ao final de 2019”, refere a apresentação da EDP aos analistas.

“Neste momento a EDP tem um conjunto de cinco potenciais compradores, onde está incluída a Iberdrola. Tivemos já reuniões com a Engie, com a Verbund, com a Statkraft e com um fundo. Há vários interessados no portfólio e há valor nestes ativos”, confirmou recentemente ao Dinheiro Vivo Berto Martins, diretor de Mercados da área de Trading da EDP, durante uma conferência da APREN.

“Sei que temos nos nossos resultados muitas parcelas pequenas na Ibéria e em Portugal, mas também sabemos que somos uma empresa muito competitiva em novos mercados, como os Estados Unidos, o Brasil e agora a Coreia do Sul. Controlamos o nosso destino e temos de encontrar um equilíbrio”, rematou Mexia.

Sobre as questões regulatórias em Portugal, que também contribuíram para uma pior performance no país, Mexia mostrou-se confiante na promessa do Governo em continuar a reduzir o défice tarifário (três milhões este ano e seis milhões no próximo) através através das transferências dos valores da contribuição extraordinária para o setor energético (CESE), paga pela EDP, REN e Endesa.

O CEO da EDP elogiou ainda a descida de 0,4% nas tarifas de eletricidade proposta pela ERSE, mas lembrou que as tarifas definitivas do regulador para 2020 só serão conhecidas a 15 de novembro, bem como a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano, onde Mexia espera ver uma descida do valor da CESE a ser pago pelas empresas. Sobre o encerramento da central de Sines, em 2023, anunciado esta semana pelo primeiro-ministro, António Costa, no novo programa do Governo, António Mexia não se mostrou preocupado, garantindo que a EDP já é “líder da descarbonização e transição energética”.