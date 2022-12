Lisboa e Porto registam recorde histórico no mercado de escritórios até novembro

Lisboa e Porto com recorde no mercado de escritórios até novembro de 2022 © Unsplash

Entre janeiro e novembro deste ano foram ocupados 312 mil metros quadrados (m2) de escritórios nas cidades de Lisboa e Porto, segundo os dados do "Office Flashpoint" da JLL, divulgados esta segunda-feira. Trata-se de um valor recorde, que supera em 75% o período homólogo em ambas as regiões.

No que à capital diz respeito, o mercado de escritórios somou uma ocupação de 259 mil m2 durante estes 11 meses, tendo sido fechados 186 negócios, com uma área média de 1400 m2. A totalidade da área ocupada reflete um crescimento de 88% face ao igual período no ano passado.

De acordo com a especialista do mercado imobiliário corporativo, o Parque das Nações foi a localização mais dinâmica, assumindo mais de um quarto (27%) da ocupação anual, com uma "forte atividade de pré-arrendamento, numa zona onde estão localizados boa parte dos novos edifícios de escritórios em construção na cidade".

Olhando para o acumulado do ano, as empresas do setor financeiro foram as que mais se destacaram na procura pelos imóveis, sendo responsáveis por 35% da área ocupada.

Já na "Invicta", a ocupação anual até ao passado mês ascendia a praticamente 53 mil metros quadrados, perfazendo 61 operações, numa área média de 900 m2. Este é um incremento de 31% em relação aos 40 mil m2 ocupados no igual conjunto de meses em 2021.

Relativamente às áreas que mais captam o interesse do ponto de vista do mercado de escritórios, a JLL dá conta de um equilíbrio entre as zonas alvo de maior procura: de um lado, Matosinhos, com 35% do "bolo", e do outro, a Baixa do Porto, com 33%.

Quanto aos setores de procura mais ativos, "as TMT"s & Utilities [Tecnologia, Media e Telecomunicações] são líderes destacados do mercado a Norte, gerando 51% da ocupação anual", refere a empresa.

Nas palavras de Sofia Tavares, head of office leasing da JLL, este foi um ano "surpreendente para os escritórios", tendo o mercado beneficiado do regresso ao trabalho presencial, que implicou "um fluxo importante de novas ocupações".

Com 2022 a apresentar resultados recorde, as previsões para o próximo ano seguem otimistas: "Estamos expectantes, pois não só partimos de uma base de ocupação em níveis máximos, como se adivinha um ano de grandes desafios ao nível das condições económicas, com impacto no consumo e o respetivo reflexo na atividade de grande parte das empresas potencialmente ocupantes", conclui a responsável.