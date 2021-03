Lisboa eleita um dos 21 lugares do futuro

Lisboa © Leonardo Negrão / Global Imagens

Lisboa foi eleita, entre mais de 150 cidades, a nível mundial, como um dos 21 lugares de futuro, destacando-se pela qualidade das universidades, infraestruturas e segurança, segundo um estudo da norte-americana Cognizant.

Em comunicado, a empresa de serviços de tecnologia anunciou que "Lisboa foi escolhida entre mais de 150 cidades de todo o mundo, como um dos 21 lugares do futuro", posicionando-se como uma das três cidades europeias que integram a lista final.

A avaliação concluiu que Lisboa é uma "cidade sofisticada", que se destaca pela qualidade das universidades, infraestruturas e segurança, pelo acesso ao capital privado, por possuir um Governo/administração local estável e por ser uma cidade sustentável.

Por outro lado, a capital foi destaca por "ser um lugar onde é fácil trabalhar", pela oferta cultural e de entretenimento e um por ser um "pool" de talentos, bem como por apresentar um bom nível/custo de vida.

Além de Lisboa, o estudo distinguiu cidades como Telavive (Israel), São Paulo (Brasil), Wellington (Nova Zelândia), Dundee (Escócia), Toronto (Canadá), Atlanda, Sacramento e Portland (EUA), Kochi (Índia), Songdo (Coreia do Sul), Tallinn (Estónia), Shenzhen e Haidian, Pequim (China), Nairobi (Quénia), Lagos (Nigéria) e Da Nang (Vietname).

A par destas 17 cidades, a lista integra quatro lugares sem "nenhuma localização física específica", nomeadamente, Remotopia, Virtual Space, Outer Space e Nova Hanseatica.

"Identificámos Lisboa como um foco de inovação global e de novas ideias, que certamente irão criar e impulsionar o futuro do trabalho. A quarta revolução industrial e a pandemia estão a transformar a economia à escala global e são necessários novos talentos, novas competências e novas atitudes", afirmou, citado no mesmo documento, o diretor geral da Cognizant para o Sul da Europa, Manuel Ávalos.

Conforme explicou a empresa, o '21 lugares do futuro' é um roteiro "que permite às empresas, aos governos e às empresas aprenderem com o sucesso de outros lugares em expansão".

Para a realização deste estudo, a Cognizant, "utilizando a metáfora de um átomo", analisou os núcleos e eletrões de cada lugar, criando um "átomo de sucesso" para cada uma das cidades e lugares.

"No centro encontram-se três elementos bem definidos e que são considerados essenciais para o sucesso de cada uma das cidades: governo local, qualidade das escolas e universidades e acesso ao capital privado. No entanto, cada núcleo precisa de eletrões à sua volta. No estudo, os eletrões são constituídos por oito componentes: infraestrutura física, ambiente (sustentabilidade), estilo de vida (diversidade e inclusão), cultura e entretenimento, "tijolos" (arquitetura), "clicks" (infraestrutura digital), grupos de talento e acessibilidade", precisou.

A avaliação contou também com dados do World Economic Forum, ESI ThoughtLav e do Projeto de Justiça Global.