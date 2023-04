Lisboa em 99º lugar no índice das cidades inteligentes

© DR

Lisboa ocupa o 99º lugar no Smart City Index (SCI) , do IMD (Institute for Management Development). A lista, que engloba 141 cidades, é liderada pela suíça Zurique.

Relacionados Schréder apresenta soluções para cidades inteligentes na Portugal Smart City Summit

Como explicam os responsáveis do IMD World Competitiveness Center, o Índice - produzido pelo The Smart City Observatory - centra-se na vida e no impacto dos cidadãos e mostra até que ponto a tecnologia permite às diferentes cidades mitigar e solucionar os problemas dos seus habitantes.

De acordo com Bruno Lanvin, do IMD, presidente do Observatório de Cidades Inteligentes, "as cidades e os respetivos seus líderes estão a ganhar cada vez mais visibilidade a nível internacional, e os cidadãos são cada vez mais exigentes e criteriosos na hora de escolher uma cidade para fazer a sua vida".

No que diz respeito à capital portuguesa, Lisboa tem vindo a descer rapidamente nos rankings do SCI, analisam os responsáveis pelo estudo. No último Smart City Index figurava em 81º lugar, de uma lista de 118 cidades estudadas.

"A mobilidade é claramente um problema para a cidade: o congestionamento do tráfego piorou, enquanto o transporte público não foi sendo significativamente melhorado", declara o IMD, que adianta que "mais preocupantes são as perceções em relação à administração, que indicam que ainda é possível melhorar muito a forma como os cidadãos contribuem para as escolhas e estratégias municipais".

O top 20 do ranking é liderado na sua totalidade por cidades asiáticas e europeias. Desta tabela, seis cidades melhoraram o seu desempenho, desde 2019: Zurique, Oslo, Singapura, Pequim, Seul e Hong Kong. Os dados de 2023 demonstram também a crescente "inteligência" de cidades como Montreal, Denver, Lausanne e Bilbao.