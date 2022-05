Lisboa entre os dez destinos mais atrativos para casamentos

© ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Alexandra Costa 23 Maio, 2022 • 07:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Hoje o casamento é mais do que apenas uma cerimónia. É também um produto turístico que envolve muito dinheiro. E Portugal está bem posicionado a nível mundial como destino atrativo para a realização de casamentos . Um estudo da DC Jewellery - especialistas em joias e anéis - analisou cerca de 40 destinos de casamento a nível mundial, tendo em conta fatores como a meteorologia, o preço dos hotéis de luxo (5 estrelas) e inclusive a simpatia LGBTQ+. Feitas as contas, Portugal - mais precisamente Lisboa - posiciona-se no sétimo lugar, sendo uma das três cidades europeias a constarem do top 10. (Barcelona está na 6ª posição e Madrid na 10ª). O Porto também consta do estudo, tendo ficado no 17º lugar.

Lisboa tem 'apenas' 42 hotéis de 5 estrelas, contra os 81 da Cidade do México e os 221 de Londres. Mas, em compensação, o valor da estadia é muito mais em conta: 169 libras (cerca de 200 euros) versus 307 libras (363 euros) que custam na capital inglesa. Mesmo assim, nada bate Orlando, nos Estados Unidos, em que uma noite facilmente atinge as 597 libras (cerca de 706 euros).

Apesar de a Cidade do México ter conquistado a liderança deste ranking na avaliação global, em termos de pesquisa de destinos, a cidade norte-americana de Las Vegas lidera, com mais de 159 mil pesquisas realizadas em 2021. Paris, a segunda cidade mais pesquisada, fica a grande distância, reunindo pouco mais de 42 mil. Nesta categoria das pesquisas, Lisboa não consta do top 10, caindo para a 25ª posição.

Lisboa conseguiu uma pontuação de 6.3 ficando em sétima posição graças ao valor médio da estadia em unidades hoteleiras de luxo, uma temperatura relativamente amena e a simpatia para com a comunidade LGBTQ+.

Já a Cidade do México, a líder do ranking, com uma pontuação de 7.3 foi escolhida porque, como refere o estudo, "é o destino mais acessível". O estudo afirma que "esta cidade, com a sua cultura vibrante e atmosfera amigável, oferece uma noite de luxo por apenas 86 libras (cerca de 102 euros), quase sete vezes menos do que o preço médio mais elevado dos hotéis da nossa lista. Isto torna-a o destino perfeito para mais casais que ainda querem festejar o seu grande dia, mas com um orçamento pequeno".

No top 3 constam ainda duas outras cidades mexicanas - Cancun, na 2ª posição e Playa Del Carmen, no quarto lugar.