Lisboa isenta rendas a estabelecimentos e a 70 mil pessoas

A Câmara de Lisboa anunciou na manhã desta quarta-feira que vai isentar até 30 de junho “integralmente do pagamentos de rendas todos os estabelecimentos comerciais em espaços municipais, quer sejam da câmara ou empresas municipais, que se encontrem encerrados” – abrangidos estão lojas em espaços municipais, quiosques ou estabelecimentos que operam em toda a área do Porto de Lisboa.

Fernando Medina, numa transmissão em streaming pela internet, anunciou também que 70 mil pessoas vão beneficiar da suspensão do pagamento da rendas de todos os fogos municipais. Isto até 30 de junho, sendo que após essa data o valor poderá ser liquidado por “20 meses sem juros, sem juro ou penalização”.

O presidente da Câmara de Lisboa quis deixar ainda bem claro que a cidade vai manter os vários investimentos previstos antes da crise provocada pela pandemia e quer, inclusive, acelerar o plano de investimentos de 620 milhões de euros que estava previsto. Além de “reforçar o serviço público e apoiar o emprego”, Medina quer manter o investimento em centros de saúde, unidades de cuidados continuados, saneamento, mobilidade, turismo.

Presidente da Camara Municipal apresenta pacote de medidas para apoiar familias e actividade economica da cidade.https://t.co/rht4LNmLa3 — Lisboa (@CamaraLisboa) March 25, 2020

O responsável conta também com os arquitectos e construtores e admite antecipar o pagamento a projetistas, traduzindo-se esta medida no pagamento imediato de 50% do projeto. Mantém-se ainda em funcionamento o licenciamento no urbanismo em regime de teletrabalho.

Veja o Mapa mostra propagação do vírus e resposta da Linha SNS 24 em Portugal

Está prevista uma linha de apoio a pequenas e micro-empresas, através do Lisboa Empreende, numa iniciativa promovida pela CML e pela Startup Lisboa, bem como a suspensão de algumas das regras, como a dos plásticos.

Algumas das outras medidas anunciadas passam por assegurar aos agentes culturais o pagamento integral dos contratos já celebrados, adaptando vários conteúdos à transmissão online e também acelerar o pagamento às entidades culturais, alargar o sistema de apoio à cultura. A autarquia lança ainda uma linha, dentro do fundo de emergência social, para os artistas que se encontrem em “situações mais críticas”.

“A crise dura mas vamos vencê-las e apoiar quem precisa”, disse Medina, concluindo: “É importante esclarecer: nós estamos abertos, estamos a trabalhar e vamos continuar assim para o futuro da cidade de Lisboa”.

Seguem-se as 15 medidas anunciadas: