Lisboa recebe a 5ª edição da Urban Future Global Conference

Lisboa foi a cidade escolhida para a 5ª edição da Urban Future Global Conference, considerado o maior evento europeu sobre sustentabilidade urbana. Depois de Graz, Viena e Oslo, será a capital portuguesa a receber, entre 1 e 3 de abril do próximo ano, cerca de três mil decisores e profissionais de mais de 60 países. A apresentação oficial da iniciativa teve lugar esta sexta-feira, na Câmara Municipal de Lisboa, e contou com a presença de Fernando Medina e do CEO e fundador da Urban Future Global Conference, Gerald Babel-Sutter.

Pavilhão Carlos Lopes, Fundação Calouste Gulbenkian, Estufa Fria e Lx Factory são os locais onde terão lugar as conferências, sendo que, entre as confirmações já existentes estão nomes como Mikael Colville Anderson, apresentado do programa global sobre urbanismo The life-sized city, Erion Veliaj, presidente da câmara de Tirana, capital da Albânia, e Maria Vassilakou, ex-vice-presidente da câmara de Viena, na Áustria.

“As cidades têm um peso determinante na transição ecológica que temos que coletivamente fazer no planeta. É nas cidades que a maioria da população vive e trabalha, é onde se produzem mais emissões de gases com efeito de estufa. E o futuro das cidades tem se ser sustentável não apenas do ponto de vista ambiental mas também económico e social, não deixando ninguém para trás. Por tudo isto, é fundamental que as cidades trabalhem conjuntamente. Queremos inspirar-nos em exemplos positivos de outras cidades mas também servir de inspiração para outros, pelas políticas de sustentabilidade que vimos seguindo na cidade de Lisboa”, destacou o autarca de Lisboa, Fernando Medina, na apresentação da conferência. Que decorreu, de forma simbólica, no dia em que se assinala o Dia Mundial das Cidades, que este ano tem como mote principal o lema Changing the world: innovations and better life for future generations.

Já Gerald Babel-Sutter, CEO e fundador da conferência, acredita que “é necessário repensar as cidades, até porque mais pessoas vão continuar a mudar-se para os grandes centros urbanos, mas esses processos levam geralmente muito tempo. E é precisamente aqui que o Urban Future pode ser uma mais valia, já que criamos uma plataforma para partilha de experiencias e ideias”.

Para este responsável, o grande objetivo do Urban Future “é tornar as cidades lugares mais agradáveis para viver, tanto para nós como, e acima de tudo, as gerações futuras. Olhando para o debate global sobre as alterações climáticas, é bastante óbvio que é necessária uma mudança profunda. É por isto que continuamos a tentar encontrar os mais apaixonados CityChangers que possam partilhar as mais impressionantes ideias”.

Apresentada como uma dos eventos do programa da Capital Verde Europeia 2020, a conferência será centrada em quatro temas-chave – mobilidade, água, bairros e liderança – que visam “permitir debater ideias criativas e economicamente viáveis para reorganizar tanto Lisboa, como outras cidades mundiais”.

Em 2021, a Urban Future Global Conference vai decorrer em Roterdão, na Holanda, sendo a cidade sede para o ano de 2022 será anunciada durante o evento em Lisboa.