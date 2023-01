Lisboa recebe conferência dedicada à gestão saudável dos solos

Conferência "Solos saudáveis e gestão sustentável do solo" ocorre dia 20 de janeiro, em Lisboa. © Unsplash

A Associação das Empresas Portuguesa para o Setor do Ambiente (AEPSA), o Conselho Nacional do Colégio de Engenharia Geológica e de Minas da Ordem dos Engenheiros (OE) e a Associação Técnica para o Estudo da Contaminação do Solo e Água Subterrânea (AECSAS), juntam-se para promover a conferência dedicada ao tema "Solos Saudáveis e Gestão Sustentável do Solo", que se realiza no próximo dia 20 de janeiro, a partir das 9h30, no auditório da sede nacional da Ordem dos Engenheiros, em Lisboa.

O encontro tem por objetivo debater a importância dos solos saudáveis e a urgência de promover práticas sustentáveis de gestão dos mesmos.

A conferência inicia-se às 9h30 com a receção dos participantes e Jorge Liça, vice-presidente da AEPSA, marca a abertura do programa. O keynote speaker será Humberto Delgado Rosa - diretor para a biodiversidade na Direção-Geral do Ambiente da Comissão Europeia e responsável pela unidade de Gestão e Uso do Solo.

A Comissão Europeia, como parte da sua Estratégia de Proteção do Solo da UE para 2030, anunciou o propósito de lançar a Lei dos Solos Saudáveis em 2023 de forma a melhorar significativamente o estado dos solos até 2050 e conferir-lhes o mesmo estatuto de proteção que atualmente é atribuído às águas e ao ar, a nível comunitário.

O encontro será ainda marcado por um painel de debate que conta com a moderação de Luís Ribeiro, jornalista da Visão, e a participação de Joaquim Góis (conselho nacional do Colégio de Engenharia Geológica e de Minas da OE), Carlos Costa (coordenador do Grupo de Trabalho de Solos da AEPSA), Nuno Lacasta (presidente do conselho diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente), Fernando Ferreira (especialista em políticas públicas do ambiente e assessor na área do ambiente da CML), Maria da Graça Brito (departamento de Ciências da Terra FCT NOVA), e Rui Berkemeier da Zero - Associação Sistema Terrestre Saudável.