Lisboa reforça máquinas para trocar garrafas de plástico por cupões no super

Lisboa vai ter a partir de setembro/outubro mais máquinas em supermercados onde pode trocar garrafas de plástico por cupões de desconto. Auchan, Continente, Pingo Doce, Lidl, El Corte Inglês e um mercado municipal serão os locais onde as 11 máquinas serão instaladas. O projeto, com 1 milhão de euros de financiamento, resulta da candidatura da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), da Associação de Bebidas Refrigerantes Não Alcoólicas (PROBEP) e da Associação Portuguesa dos Industriais de Águas Minerais Naturais e de Nascente (APIAM), aos fundos europeus EEA Grants.

O projeto irá funcionar em paralelo com o piloto que está instalado em 23 supermercados em todo o país e que, desde março, já recolheu mais de um milhão de garrafas de plástico, cerca de 9500 por dia.

“Estamos a ser vítimas do nosso próprio sucesso. Todos os dias há um aumento substancial das embalagens que são devolvidas”, afirma Gonçalo Lobo Xavier, diretor-geral da APED, uma das entidades que, juntamente com a PROBEP e a APIAM, ganhou a candidatura do piloto a nível nacional, financiado com 1,6 milhões de euros, através do Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente.

Através deste piloto, cujos resultados deverão ser avaliados em janeiro do próximo ano, foram instaladas 23 máquinas de recolha em Portugal Continental, permitindo aos consumidores receber cupões de dois cêntimos por uma garrafa das mais pequenas (até meio litro) e de cinco cêntimos pelas maiores (até dois litros). Até agora foram pagos em vales cerca de 44 mil euros, segundo adiantou na semana passada Inês Santos Costa, a secretária de Estado do Ambiente.

Esses valores podem ser usados nas compras no supermercados ou para oferecer a uma instituição, tendo sido agora já descontados (para consumo próprio ou doado a instituição) 80% dos vales.

O conceito do projeto que vai arrancar em Lisboa depois do verão é “exactamente o mesmo”, garante Gonçalo Lobo Xavier, “com uma única diferença”. A mesma ainda está a ser estudada, mas a ideia é que, no caso do Mercado Municipal, a “entrega da garrafa possa ser convertida noutro tipo de incentivo, ligado às iniciativas da Câmara Municipal de Lisboa”.

O projeto foi uma das candidaturas nacionais aos EE Grants. “Houve um conjunto de candidaturas e a APED, associada à APIAM e PROBEP ganhamos um projeto só para o concelho de Lisboa, em parceria com a Câmara Municipal, em que estamos a instalar 10 máquinas em alguns dos nossos retalhistas – Continente, Pingo Doce, Lidl, Auchan (nas Amoreiras), El Corte Inglês – e ainda estamos a instalar uma máquina num mercado municipal, no âmbito da parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e da iniciativa Lisboa Capital Europeia Verde”, refere o diretor-geral da APED.

A localização da máquina que será instalada no mercado municipal ainda não está completamente fechada, mas tudo indica que deverá ser no mercado de Benfica.

“Esta é a promoção da utilização racional do plástico. O plástico não vai acabar, não é um produto mau, o que é mau é a falta de cuidado com estes produtos em fim de vida e nós estamos a contribuir para a economia circular reintroduzindo e reciclando estas embalagens para que possam retornar ao ciclo de forma eficiente e não venham contaminar o ambiente”, argumenta Gonçalo Lobo Xavier.

“Todos os esforços que possam ser feitos para aumentar a comunicação e o conhecimento dos consumidores nesta área são bem-vindos. O projeto piloto tem 23 máquinas em todo em Portugal Continental, há uma quantidade de pessoas que nos contactam no site do piloto a perguntar porque não está a funcionar na sua cidade. As pessoas estão de fato sensibilizadas, é um passo inicial para perceber o sentimento das populações e como podemos ajudar a aumentar a participação e responsabilidade ambiental dos portugueses”, diz ainda, considerando que o projeto em Lisboa não vai duplicar nem dispersar os esforços.

“Em Lisboa há uma máquina com este projeto piloto, vai passar a ter mais 11 e a capacidade de recolha de garrafas aumenta substancialmente”, diz.

É um dos oito projetos já contratualizados de sistema de reembolso de depósito de garrafas de bebidas e latas no âmbito do Programa Ambiente, criado na sequência da assinatura de um acordo entre Portugal, a Noruega, a Islândia e o Liechtenstein, o EEA Grants. Os projetos irão receber um total de seis milhões de euros, com 5,8 milhões financiados pelo EEA Grants, e abrangem candidaturas que incluem o depósito de garrafas e de latas, mas também o tratamento dessas garrafas.

O projeto de Lisboa recebeu 1 milhão de euros. Os primeiros 25% já foram desbloqueados e o aluguel das máquinas à Tomra foi realizado. “No caso dos EE A Grants esses quantitativos vão contribuir para o desempenho da cidade ao nível da sustentabilidade e metas ambientais da cidade”, destaca Gonçalo Lobo Xavier.

Até 2029 há uma meta europeias para a recolha de 90% em peso garras de plástico PET (polietileno tereftalato) colocadas no mercado, além de as garrafas passarem a integrar material reciclado.