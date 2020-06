Lisboa vai manter situação de calamidade. Ajuntamentos só com 10 pessoas

Cinco concelhos da região de Lisboa vão manter-se com algumas restrições face ao resto do país, dando alguns passos atrás no desconfinamento.

A partir desta terça-feira, dia 23 de junho, várias freguesias de cinco concelhos da Área Metropolitana de Lisboa vão manter-se em estado de calamidade, mesmo depois de levantada essa situação excecional que deverá acontecer na quinta-feira, na reunião do Conselho de Ministros.

Em causa estão os recentes surtos da pandemia de covid-19 na Área Metropolitana de Lisboa, sobretudo na região norte.

“Quando na próxima quinta-feira, o Conselho de Ministros reavaliar do estado de calamidade, ele deve ser mantido relativamente ao conjunto destas freguesias e alguns destes concelhos”, referiu o primeiro-ministro depois da reunião com os presidentes das Câmaras Municipais de Lisboa, Loures, Odivelas, Sintra, Amadora e o presidente da Área Metropolitana de Lisboa para discutir os recentes surtos de covid-19 na região da capital.

“Vamos aprovar um diploma que, prevendo contraordenações que permitam às forças de segurança reforçar não só a sua presença na rua, mas também a sua autuação de quem organize ou participe em ajuntamentos que não sejam permitidos e no conjunto da Área Metropolitana de Lisboa”, anunciou António Costa

O primeiro-ministro indicou ainda que vai ser reposto “o limite máximo de 10 pessoas em ajuntamentos, de forma a controlar estes eventos e que são um risco grande para a saúde pública”.

“As forças de segurança – PSP e GNR – vão reforçar a sua presença na rua para autuarem em caso de necessidade”, apontou o chefe do Executivo, sendo que estas medidas ainda vão ser aprovadas esta segunda-feira, num Conselho de Ministros eletrónico.

As medidas entram em vigor às 00h00 desta terça-feira, dia 23 de junho.