Lisboa vai ser capital da bicicleta em 2021

Depois do Rio de Janeiro, no Brasil, a capital portuguesa foi a cidade escolhida para organizar a conferência internacional sobre mobilidade urbana e ciclismo Velo-city, em 2021. Segundo a Câmara Municipal de Lisboa, esta seleção é também um reconhecimento internacional da autarquia na promoção dos modos ativos e do transporte coletivo na cidade.

Lisboa foi finalista com Ljubljana e Valência e destacou-se pelo forte compromisso político local e nacional, mas também pelo envolvimento na candidatura da indústria da bicicleta nacional (Portugal é o terceiro maior produtor europeu) e da Academia.

A conferência promovida pela European Cyclists’ Federation (Federação Europeia de Ciclistas) é um encontro de referência na Europa para o planeamento e promoção do uso de bicicleta como meio de transporte nas cidades. No próximo ano, a Velo-city vai acontecer em Dublin e em 2020 na Cidade do México. As conferências começaram em 1980 em Bremen, na Alemanha, e já passaram por Bruxelas, Barcelona ou Montreal.

Atualmente, a rede ciclável em Lisboa ultrapassa os 90 quilómetros e a Câmara Municipal quer chegar aos 200 quilómetros até 2021. A rede de bicicletas partilhadas Gira, atingiu em menos de um ano a marca de 1 milhão de viagens e está a preparar a expansão para outras áreas da cidade.

Quando estiver concluída, a rede Gira prevê contar com 140 estações e 1.410 bicicletas, com e sem assistência elétrica. Das 140 estações, 92 ficarão localizadas no planalto central da cidade, 27 na baixa e frente ribeirinha, 15 no Parque das Nações e seis no eixo entre as avenidas Fontes Pereira de Melo e da Liberdade.