Literacia financeira: Empresários portugueses à frente de 14 países

Os empresários de micro e pequenas empresas portuguesas até nove trabalhadores lideram um ranking que compara 14 países relativamente aos níveis níveis de literacia financeira. Os dados divulgados esta segunda-feira, 18, pelo Banco de Portugal adiantam que o país surge ainda em segundo lugar neste indicador global nas empresas entre 10 e 49 trabalhadores, ficando apenas atrás da vizinha Espanha.

As conclusões, que comparam os vários países da Rede Internacional de Educação Financeira da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento na Europa (OCDE/INFE), revelam que os indicadores de literacia financeira são mais elevados nos empresários de pequenas empresas do que nos de microempresas, aumentando com o respetivo volume de negócios.

"A generalidade dos inquiridos tem uma conta bancária para a sua empresa, gerida separadamente da do seu agregado familiar (98,5%), e cerca de metade possui seguros de responsabilidade civil (49,2%), sendo que cerca de 41% referem conhecer o financiamento através do mercado de capitais. Quase dois terços conhece as linhas de crédito protocoladas com o Estado e mais de um quarto (26,3%) contrata este tipo de crédito", adianta o "Relatório do primeiro inquérito sobre a Literacia Financeira de empresários de micro e pequenas empresas e os desafios da COVID-19 em Portugal".

Em média, os empresários responderam corretamente a 3,7 de cinco questões sobre conhecimentos financeiros sendo que a questão sobre a inflação foi aquela à qual um maior número de empresários respondeu corretamente (85,3%).

Relativamente à gestão e planeamento das finanças da empresa, mais de metade dos inquiridos (54,8%) diz recorrer a contabilistas e mais de um terço a intermediários financeiros (38,8%) para ajuda na tomada de decisões financeiras, sobretudo relacionadas com contabilidade (69,2%) e impostos (47,7%). A generalidade dos empresários dispõe de meios apropriados (seguros, fundos próprios, dinheiro reservado para emergências) para lidar com imprevistos como o roubo de equipamento.

Relativamente ao perfil em causa, o estudo esclarece que os empresários com maiores níveis de educação, sobretudo ao nível do ensino superior, e com mais de 40 anos de idade, apresentam maiores níveis de literacia financeira, não havendo diferenças "estatisticamente significativas entre homens e mulheres".

Impactos da pandemia

Das 1541 empresas inquiridas, maioritariamente do setor do comércio por grosso e retalho, metade foi impactada negativamente pela pandemia e dois terços recorreram a medidas de apoio público.

Os lucros (61,7%), o volume de negócios (60%) e a liquidez (41,8%) foram os indicadores mais afetados na pandemia para os inquiridos. Cerca de 29% refere ainda um aumento da dívida.

Para fazer face ao difícil período que pautou o país e o mundo, a maioria dos empresários, 64,2%, recorreu a medidas de apoio público, nomeadamente ao lay-off de trabalhadores (32,1%), moratórias de crédito (25,2%) e linhas de crédito (24,3%).