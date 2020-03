Lítio. Estudo de impacto da Mina do Barroso está atrasado

O Estudo de Impacto Ambiental para a exploração de lítio na Mina do Barroso está atrasado. O documento, que deveria estar concluído em 2019, ainda está a ser elaborado.

A notícia é avançada pela edição desta sexta-feira do jornal Público, que cita a informação periódica que a empresa britânica Savannah disponibiliza periodicamente à comunidade, e segundo a qual “o processo de conclusão do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) levará mais tempo do que o inicialmente previsto”. Um atraso que a empresa explica com o facto de só recentemente ter sido informada da necessidade de “ampliar o âmbito do EIA e avaliar a importância e as implicações do projeto para Espanha”.

Em causa estão as leis comunitárias e a proximidade ao território espanhol. A mina do Barroso é um projeto da Savannah desde junho de 2019, quando esta adquiriu a Slipstream Resources Portugal para desenvolver a exploração de lítio na região do Barroso. Este projeto, no concelho de Boticas, tem merecido forte contestação da população local e da autarquia.