Live. Gastos que passam despercebidos e que pode evitar

A batalha para engordar a sua conta poupança e amealhar mais uns euros pode parecer difícil e sem fim à vista. Mas se estiver com atenção, há pequenos hábitos que pode mudar todos os dias e ver a diferença no final do mês.

Todos os dias contam e é nos pequenos pormenores que a poupança está escondida. Euro a euro, ao fim de 30 dias a sua carteira pode ficar mais recheada.

Se não sabe qual a melhor maneira de dar uma volta ao orçamento familiar e insuflar a conta bancária veja as 11 dicas que o Dinheiro Vivo tem para si.