Live. BitCliq à “pesca” de financiamento em 2018

A BitCliq nasceu em 2013 nas Caldas da Rainha, pela mão do fazedor Pedro Manuel, como uma startup de desenvolvimento de soluções tecnológicas na área do business intelligence para a área industrial.

Com vários prémios já no currículo, no final de 2017 a BitCliq venceu a primeira edição do prémio FLAD/EY BUZZ USA, que irá levar os fazedores até à Califórnia, para uma experiência de imersão numa incubadora em São Francisco.

Validar o modelo de negócio, duplicar a equipa de oito para 16 pessoas e garantir financiamento por parte de fundos de capital de risco ou de investidores privados que já manifestaram o seu interesse, são as principais apostas da startup para os próximos meses.