Live. O futuro do dinheiro

A Efacec vai avançar com o despedimento coletivo de 21 trabalhadores. Em entrevista ao Dinheiro Vivo e TSF o presidente executivo da empresa, Ângelo Ramalho, explica a instabilidade laboral na empresa.

O Dinheiro Vivo e a TSF juntaram banqueiros e líderes de seguradoras esta sexta-feira na Money Conference, entre eles Carlos Costa, governador do Banco de Portugal, António Horta Osório, presidente do Lloyds Bank e Miguel Maya, novo CEO do BCP, para debater os desafios da digitalização para o setor financeiro. Qual é o futuro do dinheiro?

