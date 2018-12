Live. A app que coloca os ilustres a contar a história das cidades

Mas e se fosse uma personalidade famosa local a contar-lhe o que por lá se passou?! Esse é o objetivo do trabalho que a Nimest, uma startup luso-brasileira, está a desenvolver aplicações móveis para a cidade de Lisboa e do Porto.

O objetivo é trazer de volta à vida os ilustres, as pessoas que foram importantes para a história das cidades e serem elas a terem a oportunidade de contar a história da cidade. Estas aplicações vão permitir que os interessados vejam, através de uma espécie de projeção, a imagem da personalidade e interajam com a mesma. Fernando Pessoa, por exemplo, pode ser assim “chamado” a apresentar-se e a narrar uma parte da história da literatura nacional.

A entrada no mercado está agendada para o início do segundo trimestre de 2019. Até ao momento, o investimento realizado foi feito através de capitais próprios do fundador, Carlos Morais, com o apoio do Startup Voucher, medida inserida na estratégia nacional de apoio ao empreendedorismo e que consiste nomeadamente na atribuição de uma bolsa mensal e mentoria.

Carlos Morais não descarta, contudo, a possibilidade de em meados do próximo ano avançar com uma operação para levantar financiamento. Caso esta se concretize, a equipa da Nimest – que conta atualmente com quatro pessoas – pode crescer, havendo um reforço da parte de engenharia.