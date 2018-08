Live. A nova vida das freguesias com as casas mais caras de Lisboa e Porto

Qual o impacto que o incêndio de Monchique pode ter no Turismo no Algarve? Esta é uma das questões que a jornalista Sónia Santos Pereira colocou ao novo presidente da Região do Turismo do Algarve. Na entrevista que publicamos nesta edição, João Fernandes revela a sua estratégia e planos para a região.

Em destaque, temos uma reportagem nas freguesias com as casas mais caras de Lisboa e do Porto. Até as juntas de freguesia estão a ser afetadas com a saída de população das suas zonas. Ganham-se turistas, perdem-se eleitores e orçamento.

Nesta edição pode ler ainda um balanço sobre a situação económica e financeira da Grécia e saber mais sobre a Petappoint, uma aplicação que ajuda donos de animais de estimação a tirar dúvidas.