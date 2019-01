Live. A semana em que Catroga e Sá da Costa falam de rendas excessivas

A terceira semana de 2019 começa com a Jerónimo Martins a divulgar os números de vendas preliminares relativas ao ano passado. Logo na segunda-feira termina a greve dos trabalhadores da Petrogal.

No Parlamento, prossegue na terça-feira a comissão de inquérito às rendas excessivas na energia com a audição a Eduardo Catroga, ex-ministro das Finanças. No dia seguinte, quarta-feira é a vez do presidente da Associação Portuguesas das Energias Renováveis, António Sá da Costa, ser ouvido no Parlamento a propósito das rendas excessivas ao setor elétrico.

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública realiza os dois primeiros leilões de bilhetes do Tesouro a curto prazo (um a seis meses e outro a 12 meses) num montante indicativo entre 1.500 e 1.750 milhões de euros.

Na quinta-feira, tem lugar a conferência “O Futuro do Trabalho em Portugal”, com a Confederação Empresarial de Portugal a apresentar um estudo sobre o impacto da automação. Em Viena sai o Relatório Mensal do Mercado de Petróleo da OPEP.

A semana termina com uma reunião da Concertação Social e o INE a divulgar vários indicadores, entre eles as taxas de juro Implícitas no Crédito à Habitação. Em Paris arranca a feira Maison & Objet 2019.