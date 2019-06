Live. A semana em que Mexia se explica sobre Fridão e continua a comissão da CGD

Segunda-feira arranca em Angola a Conferência Angola Oil & Gas 2019 na cidade de Luanda, que contará com a presença do presidente angolano João Lourenço.

Em São José, na Califórnia, começa a conferência para programadores da Apple e em Portugal a Cisco inaugura um novo centro para as empresas portuguesas a criarem experiências digitais.

Também neste dia, o Ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, visita o Parque Eólico de Penacova onde a EDP irá instalar na barragem do Alqueva mais de dez mil painéis solares fotovoltaicos.

Na terça-feira, começa em Lisboa a Seven Sea Summit, dedicada à economia do mar. A administração da Renault decide se avança ou não a fusão com a Fiat.

Na quarta-feira, o CEO da EDP, António Mexia, será ouvido no Parlamento sobre o diferendo com o governo sobre a Barragem do Fridão. No mesmo dia, a 2ª Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à Gestão do Banco recebe em audição Francisco Bandeira. Nos dias seguintes são ouvidos Norberto Rosa e Jorge Tomé.

Na quinta-feira há reunião do Banco Central Europeu para decidir sobre o rumo da política monetária da União Europeia. E o Eurostat apresenta a taxa de emprego na zona euro no primeiro trimestre do ano.

A semana termina com a Alemanha a apresentar o seu balanço comercial. Tenha uma boa semana na companhia do Dinheiro Vivo.