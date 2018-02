Live. A semana em que o Eurogrupo escolhe o sucessor de Constâncio

A semana arranca com a reunião do Eurogrupo, em Bruxelas. Em cima da mesa estará a nomeação do vice-presidente do Banco Central Europeu, com a análise das candidaturas para o lugar de Vítor Constâncio, que deixará o cargo no mês de maio.

Na terça-feira, é a vez do CEO da Galp, Carlos Gomes da Silva, apresentar em Londres, no Capital Markets Day, a atualização sobre a execução estratégica da empresa, bem como o outlook financeiro para 2018.

Na quarta-feira, as atas da reunião da Reserva Federal norte-americana serão divulgadas e, no dia seguinte, é a vez dos relatos do último encontro do BCE serem também publicados.

Na quinta-feira, o Parlamento vota as propostas para regular a atividade de transporte de passageiros em veículos descaracterizados, como Uber, Cabify e Taxify.

Lembrar também que nesta semana serão aplicadas as novas tabelas de retenção para a função pública e os reformados da CGA, com efeitos retroativos a janeiro.