Live. A semana em que o orçamento para 2019 é votado

Na terça-feira, a Direção-Geral do Orçamento divulga a síntese de execução orçamental referente a outubro. Tem ainda lugar uma assembleia-geral do Novo Banco. Um dos pontos da discussão é a venda dos principais ativos do fundo imobiliário da Herdade da Comporta.

Quinta-feira é dia de votação final do Orçamento do Estado para 2019. São quase mil as propostas de alteração que preocupam o Governo, já que a maioria é de agravamento da despesa.

Na sexta-feira termina o prazo para o pagamento da última prestação do IMI, para quem pague entre 250 e 500 euros.