Live. A semana em que o Fórum Económico Mundial se reúne em Davos

Também no início da semana, o FMI faz a atualização das previsões para as maiores economias, em Davos, onde, no dia seguinte tem início o Fórum Económico Mundial.

Na terça-feira, também em Davos, realiza-se a reunião do Ecofin. A quase 10 mil quilómetros de distância, em Hollywood, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anuncia as nomeações para os Óscares.

Na quarta-feira, o Eurostat revela os números da dívida e do défice do 3.º trimestre de 2017 e a Sonae divulga as suas vendas relativas também ao ano passado.

Na quinta-feira, o Bank Inter divulga os resultados relativos ao último trimestre de 2017. Neste dia tem também lugar a reunião do BCE e o Banco Europeu de Investimento apresenta os seus resultados e faz um balanço do Plano Juncker relativamente a 2017. O INE divulga o Inquérito à avaliação bancária na habitação

A semana termina com os dados do inquérito semestral ao investimento, do INE, e arranca a conferência sobre mobilidade Lisbon Mobi Summit. Esta semana, os senhorios devem ultimar a sua declaração anual de rendas, cujo prazo de entrega termina no final do mês. Tenha uma boa semana na companhia do Dinheiro Vivo.