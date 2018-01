As marcas de roupa digitais e exclusivas estão instaladas no centro comercial Colombo. A It Market promove o conceito de boutique num dos espaços para compras mais frequentados do país. Nesta loja temporária é possível encontrar peças com edição limitada e que apenas costumam aparecer online.

O conceito de Marta Lagoas nasceu em 2016 após a vitória num concurso de inovação de retalho promovido pela Sonae Sierra.