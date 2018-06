Live. Até quanto se paga por um seguro de viagem?

Pode não parecer mas o verão está cada vez mais próximo. As férias já estão no horizonte dos portugueses. A pensar especialmente naqueles que viajam para fora do país, o Dinheiro Vivo, juntamente com a ComparaJá, foi analisar quais as ofertas no mercado no que toca a seguros de viagem.

Ao contratar um seguro de viagem pode contar com a cobertura de despesas médicas, de danos em bagagem, em caso de morte ou invalidez e de responsabilidade civil. A este pacote é ainda possível alargar a cobertura ao cancelamento e atraso do voo.