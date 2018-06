Live. Serviços adicionais pesam demasiado na fatura de energia

EDP, Galp, Iberdrola e Endesa disponibilizam estes serviços adicionais, nos quais se englobam planos de assistência técnica, revisões às instalações elétricas e de gás, domótica, certificação energética, e até mesmo a venda de equipamentos de aquecimento de água e ar condicionado a prestações. Tudo isto somado e pago diretamente na fatura da luz.

A Deco recomenda ler os contratos com máxima atenção, antes de subscrever estes serviços, e analisar todas as exclusões aplicáveis e respetivos períodos de fidelização. Uma coisa é certa: nenhuma empresa lhe pode cortar a luz caso estes serviços não sejam pagos, o que já aconteceu no passado.

Para se protegerem, os consumidores têm também no novo simulador de preços de energia da ERSE mais uma ferramenta para obterem informações sobre as condições contratuais e pagamento destes serviços adicionais.