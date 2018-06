Live. BCE pode ditar fim das compras de dívida em semana de Santo António

A semana mais festiva do ano para os alfacinhas pode ser determinante para o futuro da economia da zona euro. Na quinta-feira, o BCE – Banco Central Europeu poderá dar as primeiras indicações do fim do programa de compra de dívida dos países na moeda única. Os mercados aguardam, com expectativa, as declarações de Mario Draghi.

A ida de Portugal aos mercados, na quarta-feira, em dupla emissão de dívida a 5 e 10 anos, e a greve de dois dias dos trabalhadores do sector ferroviário, nos dias 12 e 13 de junho, são outros dos destaques desta semana.