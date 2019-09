Live. Campanha eleitoral termina, nasce nova taxa e há rating da DBRS

Na segunda-feira, dia 30 de setembro, os partidos mais pequenos, que não têm assento parlamentar, participam num debate que passa na RTP1 e na RTP3. Também na segunda, sai a estimativa rápida da inflação.

Na terça-feira, dia 1 de outubro, o Banco de Portugal divulga os empréstimos concedidos pelos bancos, a dívida pública e as balanças corrente e de capital.

Na quarta-feira entra em vigor a nova taxa de juro de referência para o prazo overnight, a €STR, que vem substituir a EONIA. No mesmo dia, em Nova Iorque, a Microsoft realiza um grande evento para dar a conhecer novos produtos e serviços. Em Lisboa, são conhecidas as taxas de juro nas novas operações no crédito à habitação.

Na quinta, dia 3, saem dados sobre o sistema bancário português e as estatísticas de rendas da habitação ao nível local, no primeiro semestre de 2019.

A semana termina com uma possível avaliação do rating da República Portuguesa, por parte da agência canadiana DBRS. Está agendada para sexta-feira.