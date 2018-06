Live. Carlos Ribas: “Automação vai ajudar a criar emprego”

Carlos Ribas, representante da Bosch em Portugal foi o anfitrião de Angela Merkel esta semana na visita da chanceler a Portugal e é o entrevistado desta semana do Dinheiro Vivo e TSF. Carlos Ribas acredita que a automação vai criar mais empregos e não menos.

Os mercados financeiros não gostaram da instabilidade política em Itália mas a dívida soberana portuguesa resistiu ao turbilhão. Está Portugal mais forte? Veja o que dizem os economistas.

Esta semana falámos com quatro mulheres que lideram empresas exportadoras de vários setores. Conheça as histórias inspiradoras da Extrusal, Take a Walk, Casa Ermelinda Freitas e Dielmar.