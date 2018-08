Live. ‘Carpooling’: Vá de férias à boleia

Na hora de rumar à estrada para ir ou voltar de férias, o trânsito é caótico. Mas, se não dispensa do conforto do automóvel, saiba que é cada vez mais comum e seguro viajar à boleia. Além de ser mais amigo do ambiente, ainda poupa algum dinheiro ao partilhar a viagem.

O termo carpooling consiste em partilhar o carro e as despesas entre vários passageiros. No fundo é uma boleia mas com uma pequena diferença. Em vez de ir esticar o dedo para a beira da estrada, a boleia está à distância de um clique.