Live. Cerveja sem falhas e vinho no ponto é com a Virtus

A Virtus é uma startup do Porto que garante que nunca falha cerveja e que o vinho está sempre no ponto. Isso é possível porque esta empresa associa sensores instalados em tanques de inox ou barricas a uma plataforma de gestão de dados. Desta forma, empresas como o Super Bock Group ou a produtora de vinhos Sogrape evitam custos desnecessários e servem produtos aos consumidores com mais qualidade.

Incubada no UPTEC – Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, esta startup também está a testar a Virtus.io, plataforma para que os consumidores possam gerir a sua carteira virtual de criptomoedas.