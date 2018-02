Marlene Araújo e Patrícia Monte criaram a Corrupia, a marca de sidra artesenal que quer conquistar os portugueses com o “vinho de maçã”. Estas fazedoras começaram com o negócio em 2015, em Viana do Castelo, graças à iniciativa do Passaporte para o Empreendedorismo.

Além de conquistar o mercado nacional, as duas fazedoras querem que esta bebida possa acompanhar vários pratos. É por isso que estão a ser promovidas parcerias com restaurantes e chefs.