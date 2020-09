Live debate oportunidades de investimento entre Portugal e Brasil

A Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro promove, nesta sexta-feira (11 de setembro), a partir das 15h (11h, no Brasil), o evento “Investimentos Brasil/Portugal – Aspetos tributários e de movimentação de expatriados.

Em live serão abordados os aspetos tributários das principais oportunidades de investimentos, os tratados contra a dupla tributação e o convénio de assistência mútua sobre Previdência Social (Segurança Social) entre os dois países.

O encontro terá a participação de Marcos Vinhas Catão e Verônica Melo, da área tributária, e Bruno Tocantins, da área laboral, do escritório Catão & Tocantins Advogados, de Joana Cunha d’Almeida, membro da Associação Fiscal Portuguesa e sócia do Antas da Cunha Ecija & Associados e de Manuel Domingues Pinho, presidente da Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro.

O link para participar é https://bit.ly/31oQQ6Z