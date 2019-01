Na segunda-feira, a CP lança um concurso público internacional, num valor base global de 168 milhões de euros, para comprar 22 novos comboios.

Quinta-feira é dia de sessão plenária no parlamento e o Bloco de Esquerda volta a insistir com a sua proposta de eliminação dos vistos gold. No mesmo dia, o Governo volta a reunir com os sindicatos da função pública.