Live. Detetor de mentiras de fazedores nasce a partir do Porto

As incubadoras e aceleradoras de startups vão ter uma espécie de detetor de mentiras até ao final de 2021. Este vai ser o resultado do projeto de investigação Miscrisk, desenvolvido a partir da Universidade do Porto e que recebeu uma bolsa de 200 mil euros da Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

Este projeto pretende acabar com as falsas informações prestadas por alguns fazedores para conseguirem investimento. No mundo do empreendedorismo, por vezes, estes comportamentos são vistos como aceitáveis.

Também vão ser estudados fatores que potenciam o sucesso dos fazedores, como a maquiavelia, o narcisismo, a falta de ansiedade ou a ousadia.

A equipa de investigadores do Miscrisk é liderada por Pedro Sousa e Pedro Almeida e vai contar com a ajuda de especialistas das áreas da economia, psicologia/neurociência, Direito e criminologia.