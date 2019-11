Live. Heden quer ser o cowork mais sustentável

O Heden é o primeiro cowork em Portugal a utilizar painéis solares e outras soluções para ser o mais sustentável possível. Este espaço vai ser inaugurado esta semana e é lá que a escola de programação Ironhack vai passar a dar os cursos de programação.

Localizado junto ao terminal de cruzeiros de Lisboa, é o quarto centro de trabalho partilhado criado pela dupla Manuel Bastos e László Vargá.

Também é dentro desta rede que a Cloudflare vai ter o escritório em solo português. Além de Santa Apolónia, há coworks do Heden no Intendente, no Chiado e na Graça, todos bem localizados no centro e próximos dos transportes públicos.

O Heden quer ainda continuar a ajudar os muitos estrangeiros que continuam a chegar a Portugal. O primeiro espaço no Porto poderá nascer já no próximo ano.