Live. Do orçamento de Lisboa ao da UE, com escala em Roma

A semana começa com novas explicações sobre o orçamento para 2019. No parlamento, onde a proposta do governo está a ser discutida na especialidade, fala Pedro Marques, o ministro do Planeamento e Infraestruturas.

Terça-feira é dia de tira-teimas. A Comissão Europeia espera de Itália a entrega de uma proposta revista do orçamento para 2019.

Na Alemanha, é publicado o indicador ZEW de sentimento nas indústrias do principal exportador europeu.

Em Tóquio, Japão e UE discutem oportunidades abertas com a parceria económica entre as duas partes assinado em julho.

Em Portugal, o banco central revela os dados sobre os empréstimos a particulares e empresas em setembro.

Na quarta-feira, há nova emissão de dívida portuguesa, para reembolso antecipado ao FMI. O objetivo é obter entre 1000 milhões e 1.250 milhões de euros em obrigações.

No mesmo dia, o INE divulga as estimativa das contas nacionais no terceiro trimestre, e o Eurostat publica as estimativas do PIB e da situação de emprego na zona euro e conjunto da União Europeia.

Na quinta, saem dos dados da atividade turística portuguesa em setembro.

Nos Estados Unidos, sabe-se os preços das importações em outubro. A inflação no consumidor é conhecida no dia anterior.

Já na sexta-feira, o Eurostat dá a conhecer a inflação da União Europeia em outubro.

É neste dia que o Ecofin se reúne para tentar chegar a acordo com o Parlamento Europeu sobre o orçamento da União para 2019. Bruxelas e Estrasburgo têm uma semana para chegar a posição comum. Caso não haja acordo, a Comissão Europeia terá de apresentar uma nova proposta.