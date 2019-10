Live. Estão a nascer centenas de novas casas fora do centro de Lisboa

Em 2017 as exportações para os EUA atingiram o maior valor de sempre, mas este ano estão a cair. Nesta edição mostramos-lhe os produtos que mais exportamos para os EUA e os mais visados pelas tarifas de Trump.

Estão a nascer centenas de casas novas fora do centro de Lisboa, em Benfica, Telheiras e Lumiar . Os investidores estrangeiros começam a olhar para casas para a classe média, fora das zonas prime . No porto faltam 15 mil habitações para suprir as necessidades das famílias.

Esta semana entrevistámos a nova CEO da Portugal Ventures, Rita Marques e o presidente da Associação Portuguesa de Seguradores, José Galamba de Oliveira.