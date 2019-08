Live. Estatísticas do INE e avaliação da Moodys marcam primeira semana de agosto

Na semana em que Marcelo Rebelo de Sousa parte para uma visita oficial na Alemanha, é do estrangeiro que podem vir as notícias com mais impacto para o país. A agência de rating Moodys vai pronunciar-se sobre Portugal, sendo que no início do ano tinha dado indicações que a economia nacional estava estável e os bancos a evoluir positivamente.

Também por estes dias, o INE vai divulgar vários boletins e estatísticas. O maior destaque vai para os números do emprego e do comércio internacional. No campo da tecnologia, os olhos estão voltados para a Samsung que vai apresentar o Note 10.