A aplicação móvel Petappoint pode tornar-se no melhor amigo dos donos de animais de estimação. Esta ferramenta foi lançada há poucos meses e conta com um chat em que veterinários tiram as dúvidas caso haja algum problema com o seu amigo de quatro patas.

A ideia de João Bordelo e Catarina Coelho ganhou tração graças a uma empresa de Braga. A BloomIdea, uma espécie de laboratório de criação de aplicações móveis, deu apoio tecnológico e financeiro para concretizar a ideia destes dois veterinários.