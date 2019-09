Live. Estúdio de software Moxy não pára de ganhar prémios

A Moxy é um estúdio de software do Porto que junta design e engenharia e que está a conquistar as atenções de todo o mundo. Fundado em 2016, o estúdio já tem perto de 30 trabalhadores e vai chegar aos 50 no próximo ano. Além dos dois escritórios no Porto, há espaços da Moxy na Ribeira Brava (Madeira) e também em Berlim.

Em três anos, esta startup já conquistou mais de duas dezenas de prémios, entre os quais o prémio de melhor site para telemóveis do mundo, os Awwwards. O segredo deste estúdio está no equilíbrio entre impacto, excelência e pragmatismo e na equipa de programadores e designers.

O estúdio de design do Porto conta com quatro grandes clientes, quase todos estrangeiros. A executar um plano de investimento de cinco milhões de euros até ao final do próximo ano, a Moxy quer tornar-se cada vez mais relevante na Europa e aproximar-se de alguns dos maiores clientes da região.

Daqui a dois anos, a empresa do Porto poderá autonomizar a Nomius, uma solução de gestão de identidades e que permite, aos utilizadores, o controlo absoluto de dados.