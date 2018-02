A Findster é uma startup portuguesa que começou no norte do país com a venda de localizadores para animais de estimação. Depois de duas campanhas de crowdfunding, a empresa sedeada no Porto já vende para mais de 70 países e acabou de fechar uma ronda de investimento de três milhões de euros, que serão investidos em marketing e vendas e na contratação de mais pessoas.

A empresa tem também uma nova versão do localizador, o Findster Duo+, com mais autonomia e resistência à água.